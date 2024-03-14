Bir inşaat alanında geçirdiği kaza sonrası ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Yemenli Hitit Üniversitesi Makina Mühendisliği öğrencisi Abdülmecit Ahmedi 163 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesinde uzun süre tedavi gördükten sonra, Adıyaman’da bulunan özel bir rehabilitasyon merkezine gönderilen talihsiz gençten acı haber geldi.

Bir inşaatın asansör boşluğunda, ağır yaralı olarak bulunduğu iddia edilen şüphe dolu soru işaretleriyle, bir bilinmezliğin pençesinde aylarca süren yaşam mücadelesini kaybeden Abdülmecit Ahmedi’nin cenazesini, kardeşi teslim aldı.Kardeşinin tedavi süresince sürekli yanında olan ağabeyi Muhammed Ahmedi, kardeşinin cenazesini Ankara’da defnedeceklerini söyledi.