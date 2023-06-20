Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası bugün Samsun’da başladı. C grubunda yer alan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor dün grubun ilk maçında Bahçelievler Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Bahattin Ekinci Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setini 15-25 ve 19-25’lik setlerle kaybeden Çorum’un genç sultanları üçüncü seti zor da olsa 27-25 kazandı. Dördüncü sette oyun üstünlüğünü yeniden rakibine kaptıran genç sultanlar seti 18-25 maçı da 3-1 kaybetti. Osmancık Belediyespor yarın ikinci maçını aynı salonda saat 17.00’de İzmir temsilcisi Rota Spor Kulübü ile oynayacak.