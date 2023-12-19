Atatürk Spor Salonu’nda, turnuvanın açılış maçı Çorum Voleybol ile Sungurlu Belediyespor arasında oynandı. Sungurlu temsilcisi, 25-18, 25-22 ve 25-16’lık setler sonucu rakibini 3-0 yenerek il birinciliğine galibiyetle başladı.

OSMANCIK GERİ DÖNDÜ

İlk haftanın ikinci maçında, Özel Bilgi Koleji ile Osmancık Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk seti 25-22 alan Bilgi Koleji 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci seti 25-21 alarak beraberliği sağlayan Osmancık ekibi, üçüncü sette rakibine 25-18 üstünlük sağlayarak 2-1 öne geçti. Dördüncü seti de 25-20 kazanan Osmancık Belediye sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulübü Derneği (BEDER) haftayı bay geçti.

İKİNCİ MAÇLAR YARIN

Turnuvada ikinci maçlar yarın akşam oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda, saat 18.00’de Sungurlu Belediye ile Osmancık Belediye, saat 19.30’da ise Çorum Voleybol ile BEDER karşı karşıya gelecek. Bilgi Koleji günü bay geçecek.

İl birinciliği 27 Aralık’ta sona erecek.