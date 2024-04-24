Çorum Merkez Büyük Palabıyık Köyü nüfusuna kayıtlı, Suzan ve Erol Bolat çiftinin oğulları, Hacı ve Hakan’ın kardeşi Berkant Bolat, Trabzon’da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Bağlama üstadı, müzik programlarının ve şenliklerin yetenekli sesi Berkant Bolat’ın genç yaşta vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi bugün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Palabıyık Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ