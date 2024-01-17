Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası A Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 17 okulun katılımı ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. TOKİ Spor Salonu'nda oynanan final maçında Mimar Sinan Anadolu Lisesi ile Başöğretmen Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı Mimar Sinan Anadolu Lisesi Zeynep Su ve Ebru'nun golüyle 2-0 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu. Başöğretmen Anadolu Lisesi ise ikincilik kupasını kazandı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI

SUNGUROĞLU'NUN

Final maçı öncesi Sungurlu Sunguroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İskilip Danişmend Fen Lisesi üçüncülük maçında kozlarını paylaştı.

Yine TOKİ Spor Salonu'nda oynanan bu karşılaşmayı Sungurlu temsilcisi 5-1 farklı kazandı. Sungurlu'ya galibiyeti getiren golleri Medine(2), Satı Gül (2) ve Sinanur kaydederken, İskilip'in tek golü ise Fatmanur'dan geldi.

Bu sonucun ardından üçüncülük kupası Sungurlu'nun olurken, İskilip temsilcisi ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.



