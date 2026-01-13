Genç Kızılay Genel Başkanı Utku İlhan, Çorum'da Kızılay gönüllüleriyle bir araya geldi.
Kızılay Alaca Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediyesi Çorumlu Obasında düzenlenen etkinlikte Genç Kızılay’ın gönüllülük esaslı çalışmaları ve saha faaliyetleri değerlendirildi.
Program boyunca gönüllülerin katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Etkinliklerde gönüllüler tarafından hazırlanan çiğ köfte başta olmak üzere çeşitli ikramlar, programa katılan misafirlere sunuldu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ