Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası B Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği sona erdi. 3 takımın tek devreli lig usulüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde tüm maçlar TOKİ Spor Salonu'nda oynandı. Osmancık İsmail Karataş MTAL ile Atatürk Anadolu Lisesi son maçta karşı karşıya geldi. Kazananın şampiyon olacağı maçı Osmancık temsilcisi 1-0 kazanarak şampiyon olmayı başardı.Atatürk Anadolu Lisesi ikinci, Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA