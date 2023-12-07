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Çorum-Ankara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Halil Güvenç (29), 6 gün önce malzemeleri yumuşatmak amacıyla kaynatılan suyun içine düştü. Arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Olayın ihbarı üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil müdahaleye alınan genç, 1 Aralık'tan bu yana yoğun bakım ünitesinde süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Talihsiz gencin Samsun Havza Çamyatağı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu Çorum’da ikamet ettiği öğrenildi.