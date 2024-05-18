Toplantıya, Düzce, Bartın, Samsun, Tokat, Kastamonu, Karabük ve Bolu illerinin başkanları ve genç girişimci üyeleri katıldı.

Etkinlikte, Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taha Bahadır Saraç, Türkiye ekonomisi ve girişimcilik ekosistemi üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.



Çorum TSO’nun yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Projesinin desteklediği etkinlikte, genç girişimciler arasında “B2B iş görüşmeleri” de gerçekleştirildi. Bu görüşmeler, katılımcılara iş dünyasında yeni iş fırsatları yaratma, işbirlikleri kurma ve ağlarını genişletme imkanı sağladı.

Toplantının sonunda, genç girişimciler arasındaki işbirliği potansiyeli değerlendirildi ve yeni projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu tür etkinliklerin, girişimciliği teşvik etme, bölgesel kalkınmayı destekleme ve genç girişimcilerin iş dünyasında daha aktif rol almalarını sağlama açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. ü