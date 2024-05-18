Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda birçok ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinde değişim yaşandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Sahit Aydın, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine asaleten atandı.

SAHİT AYDIN KİMDİR?

“1973 yılında Erzurum'da doğdu. 1995 yılında Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Konya Teknik Üniversitesi İş Güvenliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Uzun yıllar Kırklareli ilinde yöneticilik yaptıktan sonra 25.12.2023 tarihinde Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevine başlamıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.”

Editör: Haber Merkezi