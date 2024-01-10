Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Floor Curling İl Birinciliği sona erdi. TED Koleji Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalara 11 okuldan 33 öğrenci katılım sağladı. Curling İl Temsilcisi Şeyda Topuz önderliğinde gerçekleşen müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya geçen müsabakalar sonunda Erkam Yıldırım, Ozan Dikimen ve Mahmut Eren Balcı oyuncu grubuyla mücadele eden Spor Lisesi şampiyonluk ipini göğüslerken, Yiğit Gözübüyük, Emirhan Deniz ve Ömer Durgun'lu Mehmetçik Anadolu Lisesi kızlarda olduğu gibi erkeklerde de ikincilik kürsüsüne çıkan okul oldu. Ahmet Sefa Çetin, Ebubekir Demirci ve Hacı Ömer Aydoğmuş oyuncu grubu ile mücadele eden Bayat Şehit Osman Arslan Andolu Lisesi üçüncü, Arda Sarı, Buğra Aksoy ve Emre Sarı'lı Mimar Sinan Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupasını kazandı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları takdim edildi.

Ödül töreni sonrası açıklamalarda bulunan Curling İl Temsilcisi Şeyda Topuz, dereceye giren okulları ve öğrencileri tebrik ederken, Sivas'ta yapılacak olan Bölge Şampiyonası'nda Çorum'u başarıyla temsil edeceklerine inandıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz yıllarda okullar bazında curlingte önemli başarılar elde ettiklerinin altını çizen Topuz, bu yıl bu başarıyı ikiye katlayacaklarını iddia etti.

