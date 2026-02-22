Hitit Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü ile Hitit Tıp Akademisi Öğrenci Kulübü üyeleri, topluma hizmet çalışmaları kapsamında Çorum Belediyesi Engelsiz Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Etkinlikte kulüp üyesi öğrenciler, merkezde eğitim gören öğrencilerle sosyal etkileşimde bulunarak çeşitli sanatsal faaliyetler gerçekleştirdi. Boyama, hat sanatı ve halı dokuma gibi etkinliklerde birlikte vakit geçiren öğrenciler, hem keyifli anlar yaşadı hem de dayanışma ve paylaşmanın önemini pekiştirdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR