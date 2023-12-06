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evfik Kış Spor Salonu’nda, 130 sporcu öğrencinin katılımıyla düzenlenen ve 2 gün süren müsabakalar sonunda kilolarında birinci olan sporcular ve okulları şöyle:

KIZLAR SAĞ KOL

40 Kilo: Gizem Civan (Ortaköy ÇPL Anadolu Lisesi), 45 kilo: Cansu Başkaya (Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi), 50 kilo: Derya Dural (Mecitözü Anadolu Lisesi), 55 kilo: Zeynep Mira Güçcük (Ortaköy ÇPL), 60 kilo: Gonca Çekin (Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi), 65 kilo: Dilan Dural (Mecitözü Anadolu Lisesi), 70 kilo: Aleyna Fındık (Ortaköy ÇPL), 75 kilo: Kardelen Boyraz (Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi), +80 kilo: Rümeysa Andiç (Osmancık İsmail Karataş MTAL)

KIZLAR SOL KOL

40 Kilo: Hazal Gündüz (Ortaköy ÇPL), 45 kilo: Cansu Başkaya (Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lissi), 50 kilo: Yaren Ağca (Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi), 55 kilo: Zeynep Miraç Güçcük (Ortaköy ÇPL), 60 kilo: Gonca Çekin (Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi), 65 kilo: Melike Kuşçu (Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi), 70 kilo: Aleyna Fındık (Ortaköy ÇPL), 75 kilo: Kardelen Boyraz (Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi), 80 kilo: Selcan Efe (Özel Çorum Eti Anadolu Lisesi)

ERKEKLER SAĞ KOL

45 kilo: Devran Elma (Mecitözü Şehit Mahmut Daştan MTAL), 50 kilo: Ali Koca (Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi), 55 kilo: Ömer Başkaya (Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan MTAL), 60 kilo: Şerafettin Özen (Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi), 65 kilo: Mehmet Kaçmaz (Bayat MTAL), 70 kilo: Çınar Türkel (Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan MTAL), 75 kilo: Mustafa Şahin (Prof.Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi), +75 kilo: Efe Bacak (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi)

ERKEKLER SOL KOL

40 kilo: Devran Elma (Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan MTAL), 50 kilo: Ali Koca (Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi), 55 kilo: Ömer Başkaya (Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan MTAL), 60 kilo: Atakan Yılmaz (Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi), 65 kilo: Cuma Toraner (Mecitözü Anadolu İmam Hatip Lisesi), 70 kilo: Çınar Türkel (Mecitözü Şehit Mahmut Daşdan MTAL), 75 kilo: Mustafa Şahin (Prof.Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi), +75 kilo: Efe Bacak (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi)

Dereceye giren sporcu öğrenciler madalya ile ödüllendirildi.