Son haftalardaki yüksek formuyla dikkat çeken ve geçtiğimiz hafta İzmir’de aldığı 3-1’lik Altay galibiyetiyle yeniden 3. sıraya yerleşen Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Kırmızı-siyahlı takımda sakatlıklarından dolayı sezonu kapatan Atakan Cangöz ve Ozan Sol dışında eksik bulunmazken, teknik direktör Serkan Özbalta tüm planları galibiyet üzerine yapmış durumda.

Maç öncesi son idmanını bugün yapacak olan Ahlatcı Çorum FK, karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

Düşme hattında yer almasına rağmen son 3 maçında lider Eyüpspor’u 10 kişi ile 1-0 yenip, Gençlerbirliği ve Bodrum FK gibi iki güçlü takımla da 1-1 berabere kalan Adanaspor cephesinde ise hedef Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılmak.

52 puanla 3.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK ile 32 puanlı 16.sıradaki Adanaspor arasında 21 Nisan Pazar günü, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak kritik maçı İstanbul bölgesi A klasman hakemlerinden Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Filiz’in yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Gökmen Baltacı ve Kürşathan Akın yapacak. Tekirdağ bölgesinden Levent Buğra Vartemel ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.