Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Spor İşler Kurulu önceki gün U14, U15, U16 ve U17 Gelişim Ligi gruplarını açıkladı.

Arca Çorum FK U16 ve U17 takımının 11.Grup’ta mücade edeceği duyuruldu. Kırmızı- Siyahlıların grubunda Alkula Spor Kulübü, Anka Sportif Faaliyetler Gençlik ve Spor, Ankara Demirspor, Ankara Gençlergücü Spor Kulübü, Eryaman Spor, Eskişehir Spor Kulübü, Etimesgut Spor Kulübü, Gençlerbirliği, Keçiören Gücü, MKE Ankaragücü, Şeker 06 Spor, Şekerspor ve Tümosan Konyaspor takımları yer aldı.

Arca Çorum FK U14 ve U15 takımları ise 12.Grup’ta yer aldı. Kırmızı-Siyahlı gençler bu grupta 14 FK Spor Kulübü, Amasyaspor FK, Bolu Spor, Çaycuma Gençlerbirliği Spor Kulübü, Düzcespor, GMG Kastamonuspor, Karabük İdmanyurdu Spor, Kdz. Ereğli Spor, Kıbrısçık Spor, Soysal Spor Kulübü ve Zonguldak Spor Futbol Kulübü takımları ile mücadele edecek.