Arca Çorum FK’da futbolcuların fiziksel performanslarını daha yakından değerlendirmek amacıyla laktat ve sprint testleri gerçekleştirildi.

Yapılan testler kapsamında oyuncuların kan laktat seviyeleri ölçülerek aerobik ve anaerobik eşik değerleri belirlendi. Sprint testleriyle ise futbolcuların sürat ve kuvvet performanslarına ilişkin önemli veriler elde edildi.

Gerçekleştirilen kapsamlı ölçümlerin, oyuncuların mevcut fiziksel performans düzeylerinin belirlenmesi ve her futbolcu için bireysel performans profillerinin oluşturulması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Elde edilen verilerin, teknik heyet ve performans ekibi için sezon boyunca önemli bir referans oluşturması hedefleniyor. Bu doğrultuda antrenman yoğunluklarının futbolcuların bireysel ihtiyaçlarına göre planlanması ve oyuncuların sezon içerisindeki fiziksel gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi amaçlanıyor.