Samsun Üniversitesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Samsun Avrupa Birliği Bilgi Merkezi işbirliği ile düzenlenen “Gelişen Çağ Hackathonu”nda dereceye giren takımlar belli oldu.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Emirhan Köse, Enes Ünver ve Zübeyir Dönmez ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programı öğrencisi Özgür Kaan Özduyucu, “Geleceği Kurtarmak: İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Kategorisi”nde yarışmaya katıldı.



Toplam 22 takımın proje sunumunu yaptığı yarışmada “EkoBall” projesini sunan Pithana Takımı, yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Yarışmada dereceye giren Pithana Takımı ile proje çalışmaları devam eden öğrencilerle Fikir Atölyesi’nde sohbet eden Prof. Dr. Nurcan Baykam, öğrencilerin danışman hocalarıyla bir araya gelmelerini sağlamak ve proje çalışmalarını yürütmeleri adına Fikir Atölyesi’ni kurduklarını söyledi.

Üniversite olarak proje tabanlı çalışmalara büyük önem verdiklerini kaydeden Baykam, “Öğrencilerimiz, hayata geçirdikleri projelerle büyük bir ivme yakaladılar. Başta TÜBİTAK projeleri olmak üzere pek çok alanda öğrencilerimiz çalışmalarıyla yer alıyor. Bizler de her zaman onlara destek vermeye hazırız. Başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.