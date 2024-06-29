Çorum’da askeri personelin kullandığı otomobilin orta refüje çarptığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Mehmet T. (32) idaresindeki 35 NMU 07 palalı otomobil Çorum-Samsun Karayolu'nun 10. Kilometresinde kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada askeri personel olduğu ögrenilen sürücü ile eşi Gamze T. (28) ile 5 yaşındaki oğlu Kerem Asaf T., yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu 5 yaşındaki Kerem Asaf T.'nin ise kontrol amaçlı hastanede bulunduğu öğrenildi.