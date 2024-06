Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü Nuri Demirağ Konferans Salonu’nda başlayan ve dört gün süren etkinlik, düzenlenen ödül töreni ve genç zihinlerin yenilikçi projeleriyle sona erdi. Hackathon’a Samsun, Ankara, Tokat ve Çorum illerinden toplam 21 takım ve 54 öğrenci katıldı. Katılımcılar, belirlenen dört tematik alanda projeler geliştirerek jüriye sundular. Değerlendirmeler sonucunda her tematik alanda en yüksek puanı alan takımlar ‘Hackathon Tematik Alan Ödülü’nü kazandı.

Programda konuşan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’ne teşekkür ederek, bu etkinliğin Milli Teknoloji Hamlesi‘ne çok değerli katkılar sağlayacağını belirtti. Rektör Aydın, bilimsel ve teknolojik alanlarda üreterek güçlü olabileceğimize vurgu yaptı.

Birinci olan takımlar ödüllerini Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’ın elinden aldı. İkinci ve üçüncü olan takımlara ise ödülleri Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Salih Kesgin, Prof. Dr. Selahattin Kaynak tarafından takdim edildi. Jüri üyelerine plaket takdimini Rektör Aydın gerçekleştirdi. Yarışmaya katılan öğrencilere ise katılım belgeleri Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Adem Soruç, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Alptekin Durmuşoğlu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cumhur Türk tarafından verildi.

İklim değişikliği, sağlıkta dijitalleşme, veri gizliliği ve uzay-havacılık teknolojileri gibi kritik alanlarda gerçekleştirilen hackathonda toplam 21 takım yarıştı. Takımlar, 29 Mayıs’ta başlayan ve 1 Haziran’a kadar devam eden etkinlik süresince projelerini geliştirdi ve son gün düzenlenen final etkinliğinde, Samsun Üniversitesi öğretim elemanları Prof. Dr. Alptekin Durmuşoğlu, Prof. Dr. Cumhur Türk, Doç. Dr. Meral Demirtaş, Doç. Dr. İlyas Karasu Doç. Dr. Zafer Cömert, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yusuf Yazıcı, Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan Koç ile birlikte Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Yasemin Birsen, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları ve Mali Yönetim Direktörü Fatih Ege, Yönetim Danışmanlığı LTD Şirketi Cavit Çakar’dan oluşan jüri karşısına çıktı.

Kapanış toplantısı ve ödül törenine ayrıca, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Yasemin Birsen, jüri üyeleri, akademik personel, çok sayıda öğrenci ve yarışmacı takımlar katıldı.

Değerlendirmeler sonucunda her bir tematik alanda dereceye giren takımlar şöyle oldu:



Geleceği Kurtarmak: İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Kategorisi:

1. 366. Gün Hackerları (Samsun Üniversitesi)

2. C137 Takımı (Samsun Üniversitesi)

3. Pithana Takımı (Hitit Üniversitesi)



Dijital Wellness: Sağlıkta Yeni Dönem:

1. Huma Med (Gazi Üniversitesi)

2. Samutech AI (Samsun Üniversitesi)

3. Hendese (Samsun Üniversitesi)



Dijital Güvenlik Kalesi: Veri Gizliliği:

1. Disoftware (Samsun Üniversitesi)

2. Ergenekon (Samsun Üniversitesi)

3. Gazi Siber (Gazi Üniversitesi)



Uzay-Havacılıkta Yeni Dönem:

1. Maverick (Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

2. Tulpar (Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

3. Ruhi123 (Samsun Üniversitesi)

Editör: İHA AJANS