2025 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincileri arasına giren Osmancıklı Kayra Aras Dağ, yalnızca ailesini değil, tüm ilçenin de gururu oldu.

Bu büyük başarıya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de kayıtsız kalmadı. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, sosyal medya üzerinden yaptığı anlamlı paylaşımda, Kayra Aras Dağ’ın başarı öyküsünü şu ifadelerle kamuoyuyla paylaştı: “Meclis üyemiz, kıymetli arkadaşım ve kardeşim Bekir Dağ’ın oğlu, değerli evladımız Kayra Aras Dağ, LGS’de Türkiye birincisi olarak hepimize büyük bir gurur yaşattı. İlçemizin adını başarıyla duyuran, bizleri onurlandıran evladımızı yürekten tebrik ediyorum.”

Ahmet Gelgör, başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bu önemli başarıda katkısı olan ailesine, öğretmenlerine ve onu bu sürece hazırlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Başarılarının hayatı boyunca daim olmasını diliyor, kendisiyle duyduğumuz gururu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR