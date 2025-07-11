Çorum'un Osmancık ilçesi Kargı köyünde çıkan yangında 100 dönüm anız alanı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, köydeki elektrik trafonda kıvılcımların etraftaki ot ve çalılıkları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine Orman İşletme ile Osmancık Belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında köy mezarlığın bir bölümü, 100 dönüm anız alanı ile bir hayvan ağılın çevresi zarar gördü.

Muhabir: AA AJANS