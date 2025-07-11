2025 LGS sonuçlarına göre Osmancıklı öğrenci Kayra Aras Dağ, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı. Çorum’un ve ilçesinin gururu oldu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 500 tam puan alan öğrencilerden birisi de Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu 8. Sınıf öğrenci Kayra Aras Dağ oldu.

Kayra Aras Dağ, tüm soruları doğru yaparak 500 tam puanla Çorum ve Osmancık’ı gururlandırdı.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, elde ettiği büyük başarıdan dolayı Kayra Aras Dağ’ı tebrik ederek, sınava hazırlanmasında emeği geçen ailesi, okul idarecileri ve öğretmenlerine teşekkür edildi.

Muhabir: Haber Merkezi