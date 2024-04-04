Osmancık İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra Osmancık Belediyesine giden Gelgör, belediye çalışanları, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Gelgör, burada yaptığı konuşmada, kendisine destek veren Osmancık halkına teşekkür etti.

Osmancık halkına hizmet etmeye devam etmekten onur duyduğunu belirten Gelgör, "Ayırmadan, ayrışmadan 5 yıl boyunca herkes için herkese göre bir belediyecilik yaptık. Yeni dönemde de aynı şevk ve heyecanla, aynı vizyonla çalışmaya devam edeceğiz. Belediye personelimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Beş yıldır gösterdikleri özverili çalışmalarına yeni dönemde daha büyük bir gayretle devam ettireceklerine inanıyorum." dedi.

Gelgör, ölüm yıl dönümü nedeniyle merhum Alparslan Türkeş'e de taziye dileklerini iletti.

Törene MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.