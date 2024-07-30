Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu İl Temsilciliği'nin 2024 yılı faaliyet programında yer alan Geleneksel Türk Okçuluğu İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Ticaret Sanayi Odası Kapalı Fuar Alanı'nda gerçekleşen il birinciliği minikler, yıldızla, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride 45 sporcunun katılımı ile yapıldı.

İl Temsilcisi Erkan Teryakioğlu'nun gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

8-9 yaş erkekler: 1.Toprak Atar, 2.Fatih Yılmaz, 3.Buğra Yiğit Zeyrek, 4.İlber Kutay Kaya.

10-11 yaş erkekler: 1.Eymen Berat Balcı, 2.Emir Buğra Aykaç, 3.Hakan Mirza Teryakioğlu, 4.Hüseyin Akça.

10-11 yaş kızlar: 1.Erva Altındaş, 2.Zeynep Erva Yoldaş, 3.Erva Erden, 4.Zehra Maden.

12-13 yaş kızlar: 1.Zeynep Tacın, 2.Yüsra Aykaç, 3.Doğa İdeci, 4.Hüma Zişan Alaca.

12-13 yaş erkekler: 1.Salih Tayyip Ünel, 2.Kerem Bolat, 3.Kaan Demirkan, 4.Abdulbak Özçiftçi.

Yıldız kızlar: 1.Fatma Gül Akdaş, 2.Amine Berire Develi, 3.Zümra Çakmak, 4.Esma Ezgi Bayat.

Yıldız erkekler: 1.Kemal Berkay Özdemir.

Genç kızlar: 1.Nazlı Ceylan.

Genç erkekler: 1.Yiğit Musab Akbatu.

Büyük erkekler: 1.Akif Çelebi Çatal, 2.Yusuf Akça, 3.Furkan Doğru.

Büyük kadınlar: 1.Özge Yalçınkaya, 2.Aynur Uysal.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

İl Birinciliği hakkında açıklamalarda bulunan Geleneksel Türk Okçuluğu İl Temsilcisi Erkan Teryakioğlu, ata sporu olan okçuluğun nesilden nesile aktarılması ve geleneğin canlı kalması adına ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Gençler için "Geleceğimiz" ifadesini de kullanan Teryakioğlu, müsabakaların yapılması için TSO Kapalı Fuar Alanı'nın kapılarını açan TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Editör: RIFAT KARA