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Okul Spor Daire Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği sona erdi. 2 takımın katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde tek maç oynandı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan final maçında Bahçelievler Anadolu Lisesi ile Mimar Sinan Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Bahçelievler Anadolu Lisesi karşılaşmayı 20-9 kazanarak bu sene de şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.

Karşılaşma sonunda düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalya takdim edildi.