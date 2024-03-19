Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından Çorum Belediye Başkan adayı gösterilen İsmail Barış Coşgunsu, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için günün büyük bir bölümü saha çalışmalarına ayıran Coşgunsu, bu kez de, Kentte bulunan kafe, kahvehane ve ziyaretleriyle devam etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Gelecek Partili aday, Çorum’un sorunlarına hakim olduğunu, ve bu sorunların çözüme kavuşması için bu önemli göreve talip olduğu belirterek, Partisine ve kendisine gösterilen ilgi ve alaka için teşekkür etti. Seçim çalışmalarında partililerde hazır bulundu.