Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Fatih Softa, beraberinde bazı parti yöneticileri ile birlikte Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Gelecek Partisi heyeti, Vali Çalgan ile bir süre sohbet ederek kentin temel sorunları ve gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette; İl Başkanı Fatih Softa, Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, Mecitözü İlçe Başkanı Mustafa Metin ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ferhat Yağlı katıldı.

Vali Çalgan, nazik ziyaretlerinden dolayı Gelecek Partisi heyetine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi