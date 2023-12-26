Futbol il Temsilcisi Engin Ayan'ın verdiği bilgilere göre, "U15 Geleceğin Yıldız Kızları Projesi", Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 2009-2010-2011 doğumlu olan kız çocuklarına fırsat eşitliği sunma ve onları keşfetmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, Milli Takım teknik direktörleri tarafından belirlenen hareketleri (dripling, şut, pas, teknik kapasite) yaparak oluşturdukları videolarını web sitesine yükleyerek seçmelere dahil olabilecek. Katılımcılar, 30 Aralık'a kadar ulkeryildizkizlar.tff.org web sitesine başvurularını yapabilecek.

Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından, videolar arasından Milli Takım Teknik Direktörleri'nin beklentilerini karşılayan 33 futbolcu adayı belirlenecek. Seçilecek adaylar, 25-30 Ocak tarihleri arasında U15 Hazırlık Kampı'na katılacak. Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kamp, futbolun yanı sıra kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimleri de içerecek.