Çorum Mucitler Teknoloji Spor Kulübü Robot Okulu'nda geleceğin mucitleri yetiştirilecek.

Robot Okulu, ilkokul 3-4 ve ortaokul 5-6. sınıf öğrencileri için özel olarak tasarlanmış interaktif ve eğlenceli bir program olarak dikkat çekiyor. Katılımcılar burada temel robotik prensipleri öğrenirken aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirerek problem çözme becerilerini artıracak ve teknolojiye olan ilgilerini de pekiştirecekler.

Eğitimleri Çorum’da Yunus Emre İşmerkezi’nde Mucitler Akademi’de yapılacak robot okulu ile ilgili Çorum Mucitler Teknoloji Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Teknolojinin hızla ilerlediği bir çağda, çocuklarımızın teknolojiyle erken yaşta tanışması ve bu alanda yeteneklerini keşfetmesi son derece önemlidir. Mucitler Teknoloji Spor Kulübü olarak, bu yaz sizin için heyecan verici bir fırsat sunuyoruz: Robot Okulu!

Robot Okulu, ilkokul 3-4 ve ortaokul 5-6. sınıf öğrencileri için özel olarak tasarlanmış interaktif ve eğlenceli bir programdır. Katılımcılar, temel robotik prensiplerini öğrenirken aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirecek, problem çözme becerilerini artıracak ve teknolojiye olan ilgilerini pekiştireceklerdir.

NEDEN ROBOT OKULU'NA KATILMALISINIZ?

-Yaratıcı ve Etkileşimli Öğrenme Deneyimi: Öğrenciler, kendileri için hazırlanan interaktif dersler ve projelerle dolu bir ortamda yaratıcı düşünmeyi ve keşfetmeyi öğrenecekler.

-Teknolojiyi Pratikte Kullanma Fırsatı: Elektronik devrelerle ve kodlama ile uğraşarak temel teknolojik prensipleri kavrayacaklar ve bu bilgileri uygulamaya dökecekler.

-Ekip Çalışması ve İletişim Becerilerinin Gelişimi: Grup projeleri ve etkileşimli aktivitelerle öğrenciler, işbirliği yapmayı ve iletişim kurmayı öğrenirken birlikte başarma duygusunu tatma fırsatı bulacaklar.

-Eğlenceli ve Motive Edici Aktiviteler: Oyunlar, yarışmalar ve diğer etkileşimli etkinliklerle dolu bir program, öğrencilerin eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak.

-Geleceğe Yönelik Yeteneklerin Geliştirilmesi: Robotik ve teknolojiye olan ilgiyi artırarak, öğrencilerin gelecekteki kariyerleri için sağlam bir temel oluşturulacaktır.”

Etkinliklerin Temmuz ayının ilk haftasında başlayacağı, eğitimin hafta içi her gün 14.00-17.00 saatleri arası olarak 4 hafta süreceği de dile getirildi.

Editör: Haber Merkezi