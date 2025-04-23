Milletin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıl dönümünü ve çocuklara armağan edilen bu özel günü büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirten Ahlatcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“23 Nisan 1920, milletimizin egemenliğini ilan ettiği ve kendi kaderine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu anlamlı günü dünya çocuklarına armağan etmesi, çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir.

Bugün bizlere düşen görev; çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir geleceğe adım atabilmeleri için her alanda güçlü bir Türkiye inşa etmektir. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın gözlerindeki umut ve neşe, ülkemizin yarınlarını daha da aydınlık kılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ