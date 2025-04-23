Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Çorum Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 105. Yıldönümü nedeniyle bugün saat 16.00’da Kadeş Barış Meydanında "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" şenliği düzenleyecek.

Palyaço ile oyunlar, yüz boyama gibi bazı etkinliklerin yer alacağı şenlikte çocuklara lolipop şekeri, bayrak, balon ve bileklik hediye edilecek.

Eğitim İş Çorum Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tuba Üreyen şenliğe tüm çocukları davet etti.

Editör: HABER MERKEZİ