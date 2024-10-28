Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ardından ilan edilen, bağımsızlığın ve egemenliğin en kıymetli sembolü olan Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yılına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karadaş ve Başaranhıncal, mesajlarının devamında şunları dile getirdi:

“Milletimize armağan edilmiş olan cumhuriyetimizin kurulmasında büyük rol sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının, Türk milleti adına gösterdikleri cesaret, fedakârlık, azim ve kararlılıkları sadece bugünlerimizin değil aynı zamanda yarınlarımızın da ilham kaynağı olacaktır. Türk milletinin, vatan toprakları tehlikede iken yaktıkları bu istiklal ve özgürlük meşalesi şartlar ne olursa olsun bir an bile sönmemiş, sönmeyecektir.

Cumhuriyetin ilanı, Türk milletinin kendi geleceğini belirleme kararlılığının ve özgür, çağdaş bir devlet kurma arzusunun bir sonucudur. Atatürk ve silah arkadaşlarının, milletimizin bağımsızlık aşkını tüm dünyaya duyurduğu bu tarihi dönüm noktası, aynı zamanda ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişiminin başlangıcını temsil etmektedir. Bizler bu değerli mirası korumak ve ileriye taşımak için Atatürk’ün ‘Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak’ ülküsüne sadık kalarak çalışmaya ve ‘Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen güçlü ve sağlam karakterli muhafızlar ister’ diyerek geleceğe emanet edilmiş bu mirasın, dün olduğu gibi bugün de bekçisi olmaya devam ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.”

Editör: SELDA FINDIK