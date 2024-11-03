Sınıf öğretmenleri Gülhan Çıta ve Mustafa Çıta önderliğinde “Kültürel Öğelerimiz Sınıf Müzesi” isimli proje kapsamında öğrenciler, evlerinde muhafaza ettikleri ve aile büyüklerinin kullandığı eşyalarla sergi açtı.

Sosyal bilgiler dersi kapsamında 4/C ve 4/G sınıflarında düzenlenen serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, Okul Müdürü Olgun Çakır ile çok sayıda veli katıldı.

Daktilo, fotoğraf makineleri, radyolar, paralar, dokuma, ibrik, bakır kazanlar, fotoğraflar, kitaplar, yöreye ait eski kıyafetler, halılar, gelinlikler, tarımda kullanılan aletler gibi kentin tarihi ve kültürünü yansıtan yok olmaya yüz tutmuş eşyaların yer aldığı sergide ziyaretçiler tarihe bir yolculuk yaptı.

Sergiye hayran kalan veliler, proje de emeği geçenlere teşekkür ederek, “Çocuklarımızın eğitsel, bilişsel ve kültürel yönü zengin tutabilmek için önemli bir sergi olmuş. Sergiyi hazırlayıp bize ve çocuklarımıza tarihe yolculuk yaptıran öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dediler.

Editör: HABER MERKEZİ