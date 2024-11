Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen konsere yurttaşların ilgisi yoğun oldu.

Kendine has sesi ve yorumuyla seyircileri mest eden Özgür Can Çoban, performansıyla büyük beğeni topladı.

Konseri vatandaşlarla birlikte izleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konser sonunda sevilen türkücü Özgür Can Çoban’a çiçek takdim etti.

