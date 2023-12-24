Çorum-Ankara Karayolu Greyder Kavşağı yakınlarındaki kullanılmayan tuğla fabrikasının bahçesinde bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde elektrik panosundan çıkan yangın uzun süren uğraşlar sonucunda söndürülmüştü.

Belediye Başkanı Aşgın da Kadeş Katı Atık Toplama Sanayi A.Ş. sahibi Ömer Singilli’yi ziyaret etti.

Başkan Aşgın: “Kardeşimizi geçtiğimiz günlerde iş yerinde meydana gelen ve kahraman itfaiyemizin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan elim yangın dolayısıyla ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim beterinden saklasın” şeklinde konuştu.

Kadeş Katı Atık Toplama Sanayi A.Ş. sahibi Ömer Singilli de Başkan Aşgın’a gerek nazik ziyareti gerekse itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi nedeniyle teşekkür etti.