Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdürlüğü’nde 1 Temmuz 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında uygulanacak TYP için kura çekimi İşkur İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirildi.

İsmi çıkan vatandaşlar Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.

Kura kesin listesi İŞKUR binasında yayınlanacak.

İşte kura çekiminde ismi çıkan kişiler;

ÇORUM MERKEZ: Hatice Özkan Kirazlı, Meliha Şahin, Nergiz İpek, Meryem Arlı, Aslıhan Baki, Seher Şahin,

Alaca: Güneş Yelin, Erdoğan Gürsu

Boğazkale: Rabia Kocaman, Filiz Biber, Senem Bulanık

Dodurga: Nur Sena Şanal

İskilip: Esra Akol

Kargı: Meryem Türk

Mecitözü: Edanur Erdoğan

Ortaköy: Kıfayet Özöndel

Uğurludağ:Şule Sağır

Program kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı halk kütüphaneleri, müzeler ve ören yerlerinde 17 personel 6 ay süreyle istihdam edilecek.