Çorum’da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince acil servise 16.919 hasta başvurusu yapıldı,
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, hastaların 156’sı kırmızı alanda, 1.303’ü yeşil alanda ve 15.460’ı sarı alanda tedavi edildi. Acil servise başvuran hastalardan 663’üne yatış veridi.
Hastanede Kurban Bayramı tatili süresince 669 ameliyat yapılırken, bu ameliyatların 12’sinin A Grubu, 75’inin B Grubu, 80’inin C Grubu ve 502’sinin diğer ameliyat gruplarından olduğu belirtildi. 

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Editör: Haber Merkezi