Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri Gazze’de yaşanan insanlık dramını ve İsrail’in uyguladığı zulümleri konu alan eserlerini açtıkları sergide görücüye çıkardı. Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Sessiz Çığlık” isimli karma sergi düzenlenen törenle açıldı.



Serginin açılış törenine katılan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Filistin’de yaşan insanlık dramının bir an önce ermesi temennisinde bulundu. Yaklaşık 5 aylık sürede 20 binin üzerinde insanın katledildiğini belirten İsmail Yağbat “Filistin ve Gazze’deki zulme karşı her kesimden karşı duruşlar olduğu gibi sanatın dilinde de başkaldırışının çizgileri var. İnsanlar kendi anlayışı ve inancına göre bu zulme karşı çıkıyor. Bugün de Hitit Üniversitesi Resim Bölümü öğrencilerimiz net ve kuvvetli bir şekilde zulme karşı duruşlarının ifadesini burada sergiliyorlar. Sessiz Çığlık ismi verilen sergide zulme karşı duruş kuvvetli bir çığlık olarak yansıtılıyor” diye konuştu.



“TARİHE NOT”

Açılışın ardından, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz ile birlikte sergiyi gezen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Mescid-i Aksa resminin yer aldığı tabloya “Tarihe not. Filistin mutlaka özgür olacak” yazarak imzaladı.