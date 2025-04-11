Türkiye Kızılay Derneği Sungurlu Şubesi’nin düzenlediği, Türkiye Diyanet Vakfı Sungurlu Şubesi ile Sungurlu Din Görevliler ve Emeklileri Derneği’nin de destek verdiği hayır kermesine kermese bazı sivil toplum kuruluşları da katılıyor.

Kermes, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu’nun yaptığı dua ile açıldı. Müftü Eroğlu, duasında kermesin yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik bilincinin artmasına vesile olmasını, maddi manevi emeği geçenlerin ve katkıda bulunanların hayır hasenatlarının kabul olmasını niyaz etti.

Yapılan açıklamada, “Türkiye Kızılay Derneği Sungurlu Şubesinin düzenlediği çeşitli STK’ların da destek verdiği "Bir Ekmeğin İki Yarısı Biri Sensin Biri Gazze" sloganıyla açılan kermes Sungurlu Atatürk Meydanı’nda yapılacaktır. Duyarlı tüm kardeşlerimizi her türlü katkıya davet ediyoruz.

Kermesimize malzeme katkısı sunabileceğiniz gibi alışveriş yaparak da yardım etmiş olursunuz. Çeşitli giyecek ve ayakkabı vs. yanında tavuk döner, katmer, içli, tatar böreği, çiğ köfte, sarma, tatlılar ile hizmetinizdeyiz. Kardeşlerimizce özenle hazırlanmış yiyeceklerle hem ihtiyacınız karşılansın hem de Gazzeli ve Sungurlulu ihtiyaç sahiplerine yardımınız dokunsun. Sungurlu’muzun hayır yarışında en önlerde olacağına inancımız tamdır.” ifadeleri kullanıldı.

Editör: HABER MERKEZİ