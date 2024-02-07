Evet, Gazze unutulur oldu.

Masum bir halkın yok edilişi, masum bir halkın topraklarından kovulur oluşu unutulur oldu.

7 Ekim’den bugüne 123 gündür süren bir katliam, bir soykırım unutulur oldu.

Evet, İsrail'in Gazze saldırılarında, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 27 bini öldürülen, 70 bini yaralı olan Filistinli unutulur oldu.

Oysaki Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açılmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Gazze'de “soykırım” yaptığı gerekçesiyle, İsrail aleyhine 29 Aralık 2023 günü Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açılmıştı.

Hem de 22 Arap devleti bu soykırımı seyrederken… Hem de 57 İslam devleti bu soykırımı seyrederken… Hem de Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkenin 192’si bu soykırımı seyrederken açılmıştı bu dava.

Ve de davanın ilk duruşması 11-12 Ocak'ta yapılmıştı.

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Dava sürecinde Uluslararası Adalet Divanı (UAD) 26 Ocak’ta bir ara karar verdi. Buna göre:

Öncelikle İsrail’in, “soykırım iddiasını içeren davanın reddedilmesi talebi” reddedildi.

“İsrail, resmen soykırım zanlısı olarak yargılanacak” denildi.

Ve davanın esastan görüşülmesine karar verildi.

Ayrıca:

“Gazze'de sivillere ve sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılar derhal durdurulmalı” denildi.

“İsrail etkin adımlar atmalı, insani yardımların ulaşmasının önünü açmalı” denildi. Ve de İsrail, “alınan kararların sahada uygulandığına dair 1 ay içinde UAD'ye rapor sunmak zorunda” denildi.

Elbette Uluslararası Adalet Divanı’nın bu kararları, Gazze'deki katliamlara koşulsuz destek veren Batı ülkeleri için bir sınav olacaktır.

Peki, İsrail bu acil kararlara uyacak mı? Elbette uymayacaktır.

Çünkü İsrail, İsrail’i kınayan tüm kararları Güvenlik Konseyi’nde veto eden ABD’nin koruması altındadır, emperyalizmin Ortadoğu’daki vurucu gücüdür.

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Aslında Filistin halkı ve Arap dünyası ve de tüm insanlık Güney Afrika’ya bir teşekkür borçludur

Çünkü hiçbir ülkenin teşebbüs etmediği ya da edemediği şeyi yapmıştır Güney Afrika. Bu nedenle uluslararası düzeyde takdir ve prestij kazanmıştır.

Yargılamada özellikle İsrail Savunma Bakanı’nın, Gazze’de “insansı hayvanlarla savaşıyoruz” sözlerinin altı çizilmiş ve de mahkeme başkanı, “Gazze'de yaşananlardan endişe duyuyorum” demiştir.

Elbette İsrail’in sanık sandalyesine oturtulması:

1948 yılında Filistin topraklarında bir garnizon devlet olarak kurulan İsrail’in, 76 yıldır saldırganlığının bir yenilgisi olmuştur.

Katliama karşı bıkmadan usanmadan tepki gösteren, din ve millet ayırımı yapmadan, Gazze’de insanlığa karşı işlenen suçlara isyan eden dünya halklarının vicdanının zaferi olmuştur.

Ve soykırım yargılaması, İsrail’e koşulsuz destek veren hükümetlerin de hukuk önünde siyasi bir yenilgisi olmuştur.

Çünkü ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve birçok Batı ülkesinin sokaklarında, meydanlarında yükselen toplumsal vicdanın sesi, bu ülkelerin İsrail yanlısı siyasetine galip gelmiştir.

Ve de Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Gazze halkının yanında yer almış, dünya halklarının vicdanından yükselen sesi duymuştur.