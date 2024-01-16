Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Curling İl Birinciliği sona erdi. TED Koleji Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine 9 okuldan toplam 27 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Naz Çınar, Özge Lena Arslan ve Selen Yüce oyuncu grubu ile mücadele eden Gazipaşa Ortaokulu şampiyonluk kupasının sahibi olurken, Yaren Dağ, Rabia Su Karakaş ve Yağmur Nur Pehlivan’lı Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ikinci, Bahar Çalışkan, Esmanur Akman ve Keziban Salbaş’lı Büyük Düvenci Ortaokulu üçüncü, Hiranur Kırcı, Yaren Yağlı ve Melike Çınar’lı oyuncu grubu ile mücadele eden Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı.

Şampiyon Gazipaşa Ortaokulu ile ikinci olan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Çorum’u Rize’de yapılacak olan grup birinciliğinde temsil etmeye hak kazandılar.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.