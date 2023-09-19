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Ziyarete, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Kd.Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve yurttaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Üsteğmen Sadık Doğan, bu toprakların şehit kanıyla Türk milletinin öz yurdu haline geldiğini, devletin temellerinin en sağlam harcının ise gaziler tarafından atıldığını söyledi.

Türk milletinin, gazilerin fedakârlığını asla unutmayacağını kaydeden Doğan, “Şehit ve gazilerimiz Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gurur kaynağıdır” dedi.

Hayrunnisa Delice ve Yağız Ali Keçelioğlu isimli öğrencilerin “gazilik” konulu şiir okuduğu törenin devamında Ulucami imam hatibi Mustafa Karahan tarafından Kur’an tilaveti okundu.

Şehitlikte İl Müftüsü Muharrem Biçer’in eşliğinde vatanın bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna canını feda eden şehitler için Kuran’ı Kerim okunarak dua edilirken, protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.