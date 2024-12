Konu hakkında açıklama yapan Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu, “Şüphesiz ki, basın mensupları, halkımızın kanaat ve beklentilerinin tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak hayati bir görevi yerine getirmektedir. Her an, her yerde ve büyük bir özveri ile görevinin başında olan basın çalışanları bu görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır.

Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, basın çalışanlarının ortaya koydukları emek ve gayrete şahidiz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Hak ve hürriyetlerinizi elde edişinizin yıl dönümünde, milletimizin sesi, vicdanı olan, yedi gün yirmi dört saat vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşması için mesai harcayan tüm gazetecilerimizin günü kutlu olsun. Tüm basın çalışanlarımıza özverili katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Çetinoğlu turnuvanın 4 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’de AHL Park’ta yapılacağını da sözlerine ekledi.