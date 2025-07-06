Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı. Soykan’ın gözaltına alındığını Onlar TV’de program yaptığı gazeteci arkadaşları Şule Aydın ve Murat Ağırel duyurdu.

Aydın, Timur Soykan’ın X paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

Adana, Adıyaman ve Antalya belediye başkanlarının gözaltına alınması üzerine Timur Soykan X’ten şöyle yazmıştı: “Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak.”

Anka’nın aktardığına göre İstanbul başsavcılığı söz konusu paylaşımlar gerekçesiyle Timur Soykan hakkında TCK-217/A maddesi kapsamında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma başlattı.

Muhabir: Haber Merkezi