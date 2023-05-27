Uzun yıllar yerel medyada muhabirlik ve yöneticilik yapan, ayrıca ulusal gazete ve televizyonların temsilciliklerini yapan Servet Seyfettin Mete ile Başbakanlık ile Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlıkları yapan ve aynı kurumda halen çalışan Gülten Özden ile evlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Vikingen Otelde gerçekleşen nikah töreninde gelinin şahitliğini Güibeyaz Mert, Begenal Öz ile Mustafa Ceyhan üstlenirken, damadın şahitliğini ise Nalan Ceyhan, Mustafa Dilek ve İbrahim Akgül yaptılar.

ÇORUM HABEDR Gülten – Servet çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

