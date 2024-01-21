Hitit TV Genel Yayın Yönetmeni Elvan Şimşek, Üçtutlar Mahallesi sakinleri tarafından gelen teklifi değerlendirip mahalle muhtarlığına aday olduğunu açıkladı.

35 senedir Üçtutlar Mahallesi’nde ikamet ettiğini belirten Elvan Şimşek, “Kamuda mahallemi ve yaşayanlarını en iyi şekilde temsil edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın...” dedi.

Elvan Şimşek konu ile ilgili bir açıklama yaparak şu görüşlere yer verdi: “

Kıymetli Üçtutlar Mahallesi Sakinleri!.. 35 senedir ikamet ettiğim Üçtutlar Mahallemizin kıymetli sakinleri tarafından gelen ısrarlı teklifler üzerine 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde Üçtutlar Mahallesi muhtarlığına aday oldum.

“MUHTARLIK ÇOK

CİDDİ MAKAMDIR”

Muhtarlık, vatandaşların devletle tanıştığı devletin ilk açık kapısıdır. Muhtarlık seçimleri, yerel yönetimlerin en temel birimlerinden biridir ve muhtarlar, mahallelerin yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü muhtarlar mahalle ve köylerin daha iyi bir hale gelmesi için çalışma yapan kişilerdir. Ayrıca muhtarlar halkın oylarıyla seçilerek görev yapan kişilerdir.

Maalesef günümüzde bu görevler gelir kapısı olarak görüldüğü için, ehliyet ve liyakat sahibi olmayan kamuda suç işlemiş, disiplin sucu, sicili, sabıkası oldukça kabarık olan vatandaşlarımızda aday olabiliyorlar. 442 Sayılı Mahalli İdareler Kanunu’nda bu sıkıntıların giderilmesi için acilen bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Muhtarlık görevini yapmak için özel şartların yeniden düzenlenmesi gerekmektedir...

Mahallenin gücü, muhtarın liderliğiyle ortaya çıkar! Köylerde veya mahallelerde yürütme görevini üstlenen kişilere “muhtar” unvanı verilmektedir. Muhtar olan kişi sorumlu olduğu bölgede görev yapmaktadır. Muhtarlar halk tarafından seçildiği için köy veya mahalle sakinleri adına çalışmalar yapmaktadır. Muhtarlar, mahallesinde her konuda düzeni sağlayan kişidir. "Başarılı bir muhtar halkına ve mahallesine faydalı olan muhtardır." Yani muhtarlık görevi son derece önemlidir vesselam!

“MUHTARLIK PARTİLER

ÜSTÜ BİR MESELEDİR”

Mahallemde yaşayan vatandaşlarımızın şundan hiç şüphesi olmasın ki Muhtarlık partiler üstü bir meseledir. Bir muhtar mahallesinde yaşayan ve siyasi fikri ne olursa olsun tüm mahalle sakinlerinin temsilcisidir. Bir muhtarın kanuni yetkileri neyse o yetkileri kullanarak, kamu kurumlarından alınacak hizmetleri gazetecilik mesleki tecrübemi de kullanarak halkımızın istifadesine sunacağımdan şüpheniz olmasın. Böylece kamu kurumlarında ve sivil toplum platformlarında mahallemizi en iyi şekilde temsil edeceğimi de bilmenizi isterim.

Şehrimizde meydana gelen asayiş haberleri malumunuzdur. İlk görevim Mahallemizi daha güvenli bir yer haline getirmek için, Valilik ve Çorum Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte çalışmaktır.

“MAHALLEMİN

SESİ OLACAĞIM”

Mahallemizin sorunları çözmek için aday oldum! Ayrıca; çevreci bir muhtar adayı olarak, “Mahallemizi daha yeşil bir yer haline getirmek için, tercihinizi bizi seçerek bu fırsatı bir beş senede daha kaçırmayalım ”derim...

“SORUNLARI ÇÖZMEK

İÇİN BURADAYIM”

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimlerinde oylarınıza ve desteklerinize talibim. Gayret bizden, destek sizden ve başarı Allah’tandır. Tüm mahalle sakinlerimizi saygıyla selamlarken diğer muhtar adaylarımıza da başarılar dilerim”