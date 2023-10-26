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Yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanan 1.Amatör Küme takımlarından Gülabibey Gençlikspor'un önceki gün Nazmi Avluca Sahası'nda gerçekleşen antrenmanını Yağmur Tur Sahibi Muammer Gayretli ziyaret etti. As Başkan Niyazi Bulut ile bir süre saha kenarından antrenmanı takip eden Gayretli antrenman sonunda futbolcular ve teknik heyet ile bir araya geldi. Kasım ayında başlayacak olan 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde başarı dileklerini ileten Gayretli baklava ikramında bulunarak ağızları tatlandırdı.

Gülabibey Gençlikspor As Başkanı Niyazi Bulut, Gayretli'ye nazik davranışından dolayı teşekkür etti.