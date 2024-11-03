Ahlatcı Çorum FK, zorlu Başkent deplasmanında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü karşısında özellikle ilk yarıda zor anlar yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip iki kez geriye düştüğü ve ilk yarısını 2-1 yenik kapattığı maçın ikinci yarısında toparlanarak Eren Karadağ ve Zargo Toure ile bulduğu gollerle 3-2 kazanarak kritik bir galibiyet aldı.

Bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alan kırmızı-siyahlılar, üzerlerindeki karabulutları dağıtırken, maçtan sonra soyunma odasında geleneksel galibiyet fotoğrafı çektirildi. Kırmızı-siyahlı ekipte yeni hedef 9 Kasım’daki Pendikspor maçında “galibiyet” olarak belirlendi.