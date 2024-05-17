Filmin galası, önceki akşam Dr. İlhan Gürel Caddesi’ndeki SHIBA CAFE’de yapıldı. Oyunculardan Şevki Özcan ve Hababam Sınıfı’nın Boncuk karakteri Ergün Sözen’in de katıldığı galada, film çok beğenildi. Hatta, izleyicilerden bir kısmının gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

HMK Yapım Sahibi hemşehrimiz Murat Kuşcu’nun aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı filmde, başrolleri Feyza Aydın Kılıç, kızı Aleyna Kılıç, Deniz Oral ve Şevki Özcan paylaşıyor. Filmde, Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş da, konuk olarak “hakim” rolünü oynadı.