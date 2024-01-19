Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği sona erdi. 38 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün final heyecanı yaşandı. TOKİ Spor Salonu'nda oynanan final maçında Spor Lisesi ile Başöğretmen Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısı da karşılıklı gollerle geçildi. Son dakikaları nefes kesen final maçını 3-2 kazanan Spor Lisesi şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu. Başöğretmen Anadolu Lisesi ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI

ŞEHİT EMİN GÜNER'İN

Final maçı öncesi Fatih Anadolu Lisesi ile Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülük maçında kozlarını paylaştı.

Yine TOKİ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Şehit Emin Güner MTAL maçtan 9-3 galip ayrılarak üçüncülük kupasının sahibi oldu. Fatih Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupasını aldı.

